روسيا – تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الاثنين، عن الأطراف المستفيدة والخاسرة من تراجع العملة الروسية الروبل أمام الدولار.

وقالت المسؤولة المصرفية، إن السكان في روسيا بحاجة لأن يكون الروبل الروسي قويا، بينما يقضي اهتمام المصدرين في روسيا بعملة وطنية ضعيفة، في حين يفضل البنك المركزي سعرا يحدده السوق (سعر صرف عائم).

وأشارت إلى أن الوضع الراهن المحيط بالروبل الروسي ليس طبيعيا، في إشارة إلى تراجعه في الأشهر الماضية أمام الدولار.

ويتم تداول العملة الروسية الآن عند مستوى 73.75 روبل للدولار الواحد، وذلك بعد أن كان الدولار يساوي 62 روبلا في مطلع العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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