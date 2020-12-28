إسبانيا – أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة، إعجابه بالعديد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي خلال مقابلة مع شبكة “La Sexta” الإسبانية: “معجب بالكثير من الرياضيين، مثل ليبرون جيمس بكرة السلة، نادال وفيدرر بكرة المضرب، وأيضا كريستيانو رونالدو بكرة القدم”.

وأضاف: “جميعهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح”.

وتنافس الثنائي ميسي ورونالدو على جميع الجوائز الفردية تقريبا في عالم الساحرة المستديرة لأكثر من 10 أعوام، ولكن النجم الأرجنتيني يتفوق بعدد جوائز الكرة الذهبية بواقع 6 كرات وهو رقم قياسي، يليه النجم البرتغالي بخمس كرات ذهبية.

المصدر: lasexta.com

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