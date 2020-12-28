ميسي يكشف عن الوظيفة التي يرى بها نفسه بعد اعتزاله

ميسي يكشف عن الوظيفة التي يرى بها نفسه بعد اعتزاله

إسبانيا – كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خلال مقابلة مع شبكة “La Sexta” الإسبانية، أنه لا يخطط للعمل في مجال التدريب بعد الاعتزال مؤكدا أنه يفضل أن يكون مديرا رياضيا.

وقال ميسي للشبكة التلفزيونية الإسبانية أمس : “لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه”.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما مع النادي الكتالوني بعد نحو ستة أشهر وينتظر عالم كرة القدم قرار ميسي النهائي فيما يتصل بمستقبله مع “البلوغرانا” الذي أمضى معه 20 عاما حتى الآن.

وأوضح ميسي هداف برشلونة التاريخي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات أنه سيود العودة لبرشلونة مستقبلا بغض النظر عن قراره في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المهاجم المخضرم: “أود العودة يوما ما وأود العودة إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه”.

وأردف قائلا: “علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة”.

المصدر: رويترز

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