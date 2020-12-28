ليبيا – ندد عبد الله ناكر، رئيس حزب “القمة” بشدة بزيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس، وقال إن الزيارة تشكل إعلانا للولاية على ليبيا، وإهانة للسيادة الليبية والكرامة الوطنية.

ناكر أصاف في تصريح لقناة “العربية” :”نرفض أي تدخل خارجي في بلادنا، وهذه الزيارة ستعيد ليبيا للحرب بالوكالة وليست في صالح جهود السلام ولا الليبيين، وعلى تركيا تصفية حساباتها خارج ليبيا”.

وشدد على حساسية توقيت زيارة خلوصي أكار فعندما اقترب حل سياسي ينهي الصراع جاء وزير الدفاع التركي ليقرع طبول الحرب من جديد في ليبيا ولإجهاض العملية السياسية حسب تعبيره.

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