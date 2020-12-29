إنجلترا – واصلت الأسهم الأوروبية اليوم مكاسبها في نهاية العام، إذ تدعمت آفاق النمو العالمي باتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وآمال في زيادة حزمة التحفيز الأمريكية.

وصعد المؤشر “ستكوس 600” الأوروبي 0.8 بالمئة، بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، ليرتفع للجلسة الخامسة على التوالي ويبلغ قمة عشرة أشهر جديدة.

وارتفعت الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ قفز المؤشر “فايننشال تايمز 100” للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بعد إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين الجانبين يوم الخميس.

وارتفع المؤشر “داكس” الألماني 0.6 بالمئة وواصل ارتفاعه القياسي، إذ ربحت الأسواق العالمية بدعم آمال في أن حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة سيجري رفع حجمها.

المصدر: رويترز

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