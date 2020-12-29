ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن استجابة تركيا لنداء حكومة الوفاق ضد “حفتر “(القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، جنبت ليبيا الانزلاق إلى الفوضى حسب زعمه.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير التركي الإثنين، مع صحيفة “jeune afrique” الفرنسية بحسب مانقلته وكالة”الأناضول” التركية، لافتًا إلى أن تركيا ترى بأن حل الأزمة الليبية سياسي وليس عسكريًا والأمم المتحدة تدعم هذا الحل.

وأشار إلى أن تركيا رحبت بقرار إجراء الانتخابات في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر2021، مدعيًا : “بفضل جهودنا تغير اتجاه الرياح، وبهذا تشكلت مبادرة المصالحة عبر الحوار المدعوم من الأمم المتحدة” دون أن يشير هل من ضمن تلك الجهود إرسال أكثر من 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي القاعدة وداعش لدعم مسلحي الوفاق .

كما نوّه إلى إحراز تقدم مهم في الحوار بين الأطراف الليبية، وأن تركيا تثمن الجهود الصادقة في التوصل إلى حل وطني بحسب قوله، موضحًا أنه “لا يمكن إنكار أن الوضع العسكري في الميدان والمفاوضات السياسية يؤثران على بعضهما البعض، ولذلك ينبغي الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

وشدد على “ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم التسامح مع أي نوع مما وصفها بـ”الهجمات”، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل دعم الحوار الليبي والاستعداد لاغتنام أي فرصة من شأنها تعزيز الحل السياسي الدائم والسلمي الشامل” حسب زعمه .

وأضاف تشاووش أوغلو أن “هناك حاجة إلى حل عالمي لمشكلة المرتزقة في ليبيا، مع ضرورة حل مخاوف وعدم ثقة حكومة الوفاق بمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) والمرتزقة الأجانب قبل كل شيء”، وفقًا لتعبيره.

وذكر أن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة ما وصفه بـ” الهجوم العسكري الوحشي لحفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) ضد الوفاق شجع “حفتر”، وأن احتلال الأخير للقواعد العسكرية وتسليمها لقوات أجنبية أو مرتزقة لن يخدم مصالح الشعب الليبي”، متناسيًا بأن من يتحدث عنه ليبي وهو قائد عام للجيش الليبي وفقًا لقرار من مجلس النواب المنتخب، وأن القوات التركية هي من تحتل كل من قاعدة الوطية الجوية ومطار معيتيقة وميناء الخمس والكلية الجوية مصراتة.

وأضاف أن “الأزمة الليبية هي بمثابة اختبار مهم لحلف شمال الأطلسي (ناتو)”، مشيرًا أنهم “أخبروا الشركاء في الحلف بضرورة مساعدة ليبيا على بناء مؤسسات عسكرية قوية”، مبينًا أن بلاده لها علاقات قوية مع الجزائر وتونس والمغرب، وأن أنقرة أكدت دائمًا على ضرورة أن تلعب هذه الدول دورًا مهما في الأزمة الليبية.

وفي رده على سؤال بخصوص اقتراحات تركيا لحل الخلافات مع مصر واليونان وقبرص أو إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط، قال الوزير التركي : “نحن على استعداد للحوار مع جميع البلدان المتشاطئة والتي تربطنا بها علاقات دبلوماسية”.

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