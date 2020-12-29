بروكسل – نقلت وكالة رويترز عن “مسؤول بارز” في الاتحاد الأوروبي أن التكتل والصين قد يبرما اتفاقا للاستثمار يعطي الشركات الأوروبية مزايا أفضل في السوق الصينية.

وقال المسؤول امس إن الاتفاق سيعطي شركات الاتحاد الأوروبي نفاذا أفضل إلى السوق الصينية وحماية لأصولها هناك.

وأشار المسؤول إلى أن التوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “ربما ساعد في تغيير الموقف الصيني وتعزيز فرص اتفاق بين بكين وبروكسل”

وأوضح أن الاتفاق قد يجري إبرامه أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الأربعاء القادم، سيجري ترجمته إلى نصوص قانونية على مدار بضعة أشهر.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية “أوشكت على إتمام المفاوضات التي حققت نجاحا كبيرا، خصوصا فيما يتعلق ببعض القضايا الصعبة مثل حقوق العمالة”.

وناقش سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاق الاستثمار اليوم الاثنين ولم يكن لدى أي دولة أي مشاكل كبيرة معه، وقال مسؤولون إن بولندا اقترحت أن يناقش الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن دولا أخرى لم تشاركها هذا الرأي.

وبدأت المحادثات بشأن الاتفاق في 2014، لكنها تعثرت لسنوات مع شكوى الاتحاد الأوروبي من أن الصين لا تنفذ وعودا لرفع القيود على الاستثمارات الأوروبية.

المصدر: رويترز

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