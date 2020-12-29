ارتفاع مبيعات الحبوب الروسية على الرغم من قيود كورونا

ارتفاع مبيعات الحبوب الروسية على الرغم من قيود كورونا

روسيا – عززت روسيا، التي تعد أكبر مصدر للحبوب في العالم، صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20% هذا العام، وفقا لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية في 2020 إلى 57.5 مليون طن، وقالت الوكالة، التابعة لوزارة الزراعة الروسية، إن صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، تصدرت قائمة صادرات الحبوب الإجمالية.

وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي، بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.

وصدرت روسيا الحبوب إلى 138 دولة في العالم، منها تركيا ومصر وإيران والسعودية والصين وبنغلاديش وكازاخستان.

وفرضت روسيا مؤخرا قيودا على تصدير بعض أنواع الحبوب، منها القمح، وسينتهي الحظر في 30 يونيو 2021.

وتهدف الخطوة لتحقق استقرار في أسعار المواد الغذائية في روسيا في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة Covid-19 وهبوط أسعار النفط.

المصدر: RT

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