ماليزيا – ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينوي إلغاء حفل جائزة “أفضل لاعب في قارة آسيا”، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم البلدان.

وقالت الصحيفة السعودية أن مصدرا داخل الاتحاد ذكر أنه “تم عقد اجتماع أمس الاثنين، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها 6 لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل”.

وأضاف أنه سيجري ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ 20 لاعبا المرشحين لجائزة عام 2021.

وحصلت صحيفة “الرياضية” على عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، وجاء فيها أولا القطري أكرم عفيف برصيد 34 نقطة، وتلاه السعودي سالم الدوسري برصيد 33 نقطة، والكويتي أحمد الظفيري بـ 33.

يذكر أن القطري أكرم عفيف، قد توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019.

المصدر: “الرياضية” السعودية

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