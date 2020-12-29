ليبيا- أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي أن النواب الذين يزعمون دعمهم لتوحيد البرلمان يعملون على تفكيكه.

التكبالي شدد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” على عدم قانونية عقد أي جلسة للبرلمان إلا في مقر المجلس المحدد وفق اللائحة الداخلية.

وانتقد إصرار عدد من النواب على عقد جلسات للبرلمان في غدامس، معتبرًا أن جماعة “الإخوان” تحاول تفتيت البرلمان وتقسيمه، بعد تغلغل الجماعة في مفاصل الدولة وسعيها للهيمنة على مجلس النواب، لتكتمل سيطرتهم الكاملة على المؤسسات الليبية.

وحول التحركات العسكرية التركية في غرب البلاد وتأثيرها على العملية السياسية، أشار إلى أن تركيا لن تقدم على الحرب في ليبيا كون الظروف كلها ضدها، مشيراً إلى أن أنقرة تحاول منع تحقيق أي تقارب بين الفرقاء الليبيين لخدمة مصلحتها وأجندتها الخاصة.

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