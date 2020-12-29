الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

غزة – دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على “تويتر” في وقت متأخر من مساء الاثنين: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية”.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ منه ليلة 25-26 ديسمبر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقعا عسكريا تابعا لحركة “حماس” التي حملتها إسرائيل مسؤولية التصعيد.

المصدر: RT

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