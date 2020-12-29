مصر – افادت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن شركة أجريوم باعت كامل حصتها في رأسمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة، البالغة 59.67 مليون سهم، إلى وزارة المالية بقيمة 2.93 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، امس الاثنين، أن حصة وزارة المالية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة ارتفعت من صفر بالمائة إلى 26 بالمائة.

وذكرت بلتون لتداول الأوراق المالية، أن متوسط سعر البيع والشراء بلغ نحو 49.19 جنيه للسهم.

وأعلنت وزارتا البترول والثروة المعدنية والمالية اليوم، إبرام اتفاق لتسوية النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية “أجريوم سابقا” وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة، أن اتفاق التسوية تضمن إنهاء لدعوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجاري المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس.

وذكرت أن ذلك يأتي مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة “نيوترين” التي تمثل 59.57 مليون سهم بما يعادل 26 بالمائة من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.

المصدر: “رويترز”

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