ليبيا – أعلنت البعثة الأممية الإثنين قيام اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ببحث القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

بيان صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد أكد عقد البعثة الاجتماع الثاني للجنة عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم”، مبينًا أن الاجتماع شهد استضافة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية، كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بناء على التشريعات الانتخابية لاحقًا.

هذا وانطلق أول اجتماعات اللجنة التي تضم 18 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي خلال الأسبوع الماضي، بهدف متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات.

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