السعودية – كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع في إجمالي الموجودات (الاحتياطيات) الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل بنهاية الشهر إلى 1.770 تريليون ريال (480 مليار دولار).

ووفقا لبيان نشره البنك المركزي، أمس الاثنين على “تويتر”، فقد ارتفعت الموجودات (الاحتياطيات) من 1.745 تريليون ريال سجلتها في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.770 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي.

ومقارنة مع بداية العام 2020، كانت الموجودات عند 1.918 تريليون ريال، أي أنها تراجعت بواقع 150 مليار ريال.

وتعرض الاقتصاد السعودي لضغوطات في ظل هبوط أسعار النفط خلال 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT

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