ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن زيارة الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس جاءت في توقيت مهم لمنع إشعال أي حرب بالمنطقة في الوقت الراهن، وأنه ربما قدم النصيحة للطرف الغربي بعدم الانجرار وراء المخطط التركي.

امغيب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين، أضاف: “الجانب الغربي لا يملك قراره، لذلك لن يرحب بكل ما طرحه الجانب المصري، خاصّة أن الزيارة المفاجئة التي جرت من الناحية التركية تؤكد أنها تتابع المشهد، وأنها تسعى لعرقلة المشهد بكل وسيلة”.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الوفد التركي أراد إرسال رسالة مفادها أن الغرب الليبي بالكامل تحت السيطرة العسكرية التركية، خاصة بإقامة الحفل والترتيبات التي جرت بشكل مفاجئ.

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