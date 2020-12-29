العراق – أكد حسن ناظم، وزير الثقافة العراقي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد العراقي الذي أرسل إلى طهران ناقش الوضع الأمني في العراق.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، إن “هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة إلى مفاوضات ونقاشات، والوفد المرسل إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد”.

يذكر أن وفداً عراقياً زار مساء الأحد الماضي إيران، بتوجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الوفد كان برئاسة (أبو جهاد الهاشمي) مدير مكتب رئيس الحكومة السابق، وأحد المقربين من المسؤولين الإيرانيين.

المصدر: RT

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