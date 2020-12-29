ليبيا – علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على تهديدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

بكري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “تهديدات وزير الدفاع التركي للجيش الوطني الليبي من أرض ليبيا فضيحة لحكومة الميليشيات التي ارتهنت نفسها كأداة في يد العثمانيين، الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لن يهدأ له بال إلا بتحرير الأرض الليبية من الإرهابيين وأسيادهم”.

وتابع: “أليس من الهزل أن يخرج علينا الإرهابي الإخواني خالد المشري ليقول: إن المشير خليفة حفتر لن يكون طرفًا في أي تسوية سياسيه ؟”.

عضو البرلمان المصري أضاف: ” المشير مقاتل يسعى إلى تحرير وطنه من عصاباتكم الإرهابية، ولا حل دون الجيش الوطني وقائده العام المشير حفتر، أما أنتم فخياركم إما الهروب مع المرتزقة، وإما المحاكمة بتهمة التآمر على الوطن”.

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