لندن – أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الثلاثاء أن بطولة إنديان ويلز الأمريكية التي كان من المقرر إقامتها في كاليفورنيا في مارس المقبل تأجلت بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعني ذلك أنه للعام الثاني على التوالي تتأثر البطولة، التي تعتبر الأكثر شهرة ومكانة بعيدا عن البطولات الأربع الكبرى، بفيروس كورونا حيث تم إلغاء نسخة 2020.

وقال اتحاد اللاعبين في بيان: “بسبب تأثير كوفيد-19 لن تقام بطولة إنديان ويلز في موعدها المعتاد في مارس. سيتم تقييم المواعيد البديلة للبطولة التي من المحتمل أن تقام في وقت لاحق من العام”.

وتجتذب البطولة، التي كان من المقرر إقامتها في الفترة بين 8 و21 مارس من العام المقبل، أبرز اللاعبين في منافسات فردي الرجال والسيدات.

وقال بيان في موقع البطولة على الإنترنت إن المنظمين يعملون مع اتحادي اللاعبين واللاعبات المحترفين ورعاة البطولة لتأكيد مواعيد لاحقة لإقامة البطولة.

وجاء في البيان: “سيتم الكشف عن التفاصيل قريبا حينما يتم الانتهاء من الخطط. تم اتخاذ قرار التأجيل بعد التشاور مع السلطات الصحية ومالك البطولة لاري إليسون”.

وتأجل بالفعل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2021، أولى البطولات الأربع الكبرى، لمدة ثلاثة أسابيع حتى الثامن من شباط المقبل بسبب القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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