تركيا – أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الثلاثاء، توقيع بلادها اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، التي ستعيش بقواعد التجارة الخاصة بها انطلاقا من مطلع 2021 بعد “بريكسيت”.

وأوضحت بكجان خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير القادم (2021).

وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: “نخطو الخطوة الأولى نحو زيادة تعميق علاقاتنا (مع بريطانيا) مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما”.

وأضافت: “اليوم نشهد فرحة لأننا لبينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم”.

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا.

وأكدت أن الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.

ووجهت بكجان رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك قائلة: “يمكنكم مواصلة تجارتكم مع بريطانيا بكل طمأنينة”.

المصدر: الأناضول

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