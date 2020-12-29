تعرف على مواعيد “الميركاتو” الشتوي في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

تعرف على مواعيد “الميركاتو” الشتوي في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

سويسرا – أعلنت الاتحادات الكروية في القارة الأوروبية عن مواعيد فتح وإغلاق سوق الانتقالات الشتوية للعام 2021 وبات بإمكان الأندية عقد صفقات فورية أو مؤجلة حتى الصيف.

وستسعى بعض الأندية دخول “الميركاتو الشتوي” بقوة للتعاقد مع لاعبين جدد وتعزيز صفوفها للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وتختلف مواعيد “الميركاتو” الشتوي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

البداية مع الدوري الإنجليزي والذي سينطلق مع بداية العام الجديد يوم 2 يناير القادم على أن يستمر حتى بداية فبراير.

فيما تفتح أبواب الميركاتو الإسباني، يوم 4 يناير من العام المقبل بينما يتم غلق الأبواب يوم 1 فبراير التالي.

في إيطاليا فالوضع مشابه، إذ ينطلق الميركاتو الشتوي يوم 4 يناير على أن يستمر حتى نهاية الشهر وتحديدا يوم 31 يناير.

ويتشابه الدوريان الألماني والفرنسي في موعد فتح باب الانتقالات الشتوية والذي سيكون يوم 2 يناير القادم، مستمرا حتى يوم 1 فبراير التالي.

المصدر: “وكالات”

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