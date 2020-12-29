ليبيا – قلل تقرير تحليلي أعدته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية من أهمية تهديدات متبادلة بين القوات المسلحة ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المحلل السياسي الإسرائيلي المختص بالشؤون الليبية “أوديد بيركوتز” تأكيده أن التهديد التركي الأخير للقوات المسلحة غامض، مستدركًا بالإشارة إلى أن هذه التهديد العدواني الشديد لا يتعدى القعقة اللفظية فهو لن يؤثر في هذه القوات.

بدوره استبعد الباحث المقيم في بريطانيا المختص بشؤون الشرق الأوسط “كايل أرتون” في إفادته لمعدي التقرير أن تتحرك القوات المسلحة في القريب العاجل مرة أخرى بسبب الظروف الميدانية التي تراعيها وتدركها قيادة هذه القوات وتعمل بموجب تطوراتها.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares