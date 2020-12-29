ليبيا – أبرمت شركة الكهرباء بطرابلس اتفاقية مع شركة “سونلغاز” الجزائرية لتوسيع مجالات الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة والتكوين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية وئام العبدلي خلال مؤتمر صحفي عقده مع مدير الشركة الجزائرية شاهر بولخراص في الجزائر تابعته صحيفة المرصد أن التعاون مع الجزائر يندرج في إطار مواصلة عملية دعم ليبيا، لمواجهة العجز الكبير الذي تواجهه في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز.

بدوره قال بولخراص: أن الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي أبرمت سابقًا بين الشركتين في مجال الإنتاج، بهدف توسيع الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة والتكوين، وهي مجالات تمتلك الشركة الجزائرية خبرة فيها اكتسبتها من أعمال الهندسة وصيانة واستغلال محطات توليد الطاقة.

وأضاف أن ديناميكية التعاون مع ليبيا تندرج في إطار شراكة رابح رابح المتعلقة بعرض كل الفرص المتاحة والمصالح المشتركة للشركتين، كاشفًا عن إنشاء مجموعة عمل في غضون أيام لتنشط في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

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