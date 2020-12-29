شيفيلد وينزداي يقيل مدربه بعد 45 يوما من التعاقد معه

شيفيلد وينزداي يقيل مدربه بعد 45 يوما من التعاقد معه

إنجلترا – أعلن شيفيلد وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إقالة المدرب توني بوليس بعد 45 يوما في المنصب أدار خلالها عشر مباريات.

وتولى بوليس البالغ 62 عاما القيادة خلفا لجاري مونك الشهر الماضي حين كان وينزداي في المركز قبل الأخير بعد 11 جولة ويبقى في نفس المركز حاليا.

وتأتي إقالة بوليس في فترة مضطربة بالنادي وسط تقارير وسائل إعلام بريطانية عن طلب اللاعبين مشورة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد الحصول على جزء من رواتب شهر نوفمبر الماضي.

وقال ديجفون تشانسيري رئيس وينزداي في بيان: “النتائج وأيضا الأداء ليست على المستوى المطلوب منذ تعيين بوليس وتوجد عوامل أخرى دفعت لاتخاذ القرار”.

وأضاف: “ليس من المقبول جمع سبع نقاط من إجمالي 30 نقطة ومن الضروري الاحتفاظ بوضعنا في المسابقة وشعرت بضرورة التغيير الآن في منتصف الموسم لمنح أفضل فرصة ممكنة لتنفيذ المهمة”.

وسيتولى نيل تومسون قيادة الفريق مؤقتا عند مواجهة ميدلسبره اليوم الثلاثاء قبل تعيين مدرب جديد.

المصدر: رويترز

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