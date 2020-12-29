ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن العاصمة طرابلس كانت خلال الاسبوع الماضي قبلة لوفدَين مهمَّين جدًا، أحدهما (أي الوفد التركي) من الطبيعي أن يجري زيارة لها ويحتفل مع أهلها؛ لأنه كان السبب الرئيس في الانتصار على من وصفهم بـ”الهبود” (القوات المسلحة الليبية).

عبد العزيز أعرب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد عن استغرابه لزيارة الوفد المصري، مشيرًا إلى أنها زيارة مهمة تدل على أن القاهرة لم تعد تعوّل على خليفة حفتر وعقيلة صالح، حسب قوله.

وزعم أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) عبارة عن لعبة بأيدي المخابرات الأجنبية لتدمير البلاد، وعقيلة صالح شخصية هشه وضعيفه لا يملك أي شعبية، حسب تعبيره.

وأضاف: “تسليم المحتجزين الروس صفحة طويت، وهي إحدى المشاكل بين طرابلس وموسكو اللتين ستبدآن تدشين علاقات جديدة، كما أن التعاون الاستخباراتي بين مصر وتركيا مهم في ظل استلام بايدن منصب الرئيس الأمريكي الجديد. لدي معلومات بشأن ارسال طلب من قبل عقيلة صالح لزيارة إسطنبول”.

أما عن سبب غياب رئيس المجلس الرئاسي عن حضور اللقاءات التي عقدت أثناء زيارة الوفد التركي والمصري قال: “السراج ليس موجودًا في طرابلس، ذهب للبحرين، والأخبار التي يتم تداولها بالخصوص لا تسر، ونتمنى أن تكون إشاعات لأنها إن كانت صحيحه ستكون نهايته هو ومستشاروه”.

وأردف: “الوفد التركي كان كبيرًا جدًا ومحترمًا، ورافقه فنانون أتراك لرفع الروح المعنوية للجنود الأتراك في طرابلس، نترحم على الجنود الأتراك الذين استشهدوا في المعركة واختلطت دماؤهم بدماء ترابنا، فقدنا خيرة الرجال الذين لا تساوي ظفرَهم قبيلة كاملة. أطالب بإعطاء كل بنود البناء والتشييد للأتراك”.

وفي سياق آخر تطرق إلى ملتقى برقة الجامع قائلًا: “للأسف هؤلاء هم نفس الأشخاص منذ يوم خروج الجضران، نفس الشلة والمنطق والعقلية الذين ضحكوا عليكم بها وحقوق برقة والفيدرالية، مليارات نهبت تقدر بـ 60 مليار، بماذا خدمت المنطقة الشرقية؟ وأين ذهبت هذه المليارات؟ هذه الاجتماعات يقف خلفها فساد وخراب ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares