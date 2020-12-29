ليبيا – علق المحلل السياسي عز الدين عقيل على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس وتحركات تركيا الأخيرة متسائلًا: “لماذا هذه العودة التركية الحميمية المفاجئة والقوية إلى حضن إسرائيل؟ والذي هو سؤال صادم جدًا في ظل ما أثاره أردوغان من عواصف في مزايدة كريهة ضد العرب الذين طبّعوا علاقاتهم مع من بات أردوغان يستجدي اليوم العودة إلى أحضانهم!”.

عقيل أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خبراء كبار ردوا الأمر إلى رغبة أردوغان بإعادة تموضعه الإقليمي، ومن بين هذا التموضع الجديد هو البحث عن طريق جديد للوصول إلى غاز شرق المتوسط، بعد أن فشلت اتفاقيته مع السراج بإعطائه شرعية التنقيب والحيازة التي كان يتوقعها ويأملها”.

وتابع: “وخاصة لجهة أمله بالتجديد لترامب الذي كان أردوغان يأمل بتحقيق مصالحه بورقة السراج من خلال مواصلة لعب دور (المفتن) ضد الوحدة الأوروبية، لحساب ترامب الذي استهدف هذه الوحدة أشد الاستهداف من خلال دعمه لثنائية (أردوغان وورقة السراج) التي وجد بها معولًا تمهيديًا مهمًا لإيذاء الوحدة الأوروبية والناتو معًا!”.

واعتبر أن أردوغان أدرك بأن الهياج الأوروبي الكبير الذي أثارته اتفاقيته البحرية مع السراج والذي سينضم إليه بعد أقل من شهر هيجان أمريكي أشد فتكًا، إنما يحتاج إلى اختباء سريع حتى وإن كان عاريًا خلف الصخرة الإسرائيلية، بحسب تعبيره.

وتساءل: “فهل يسعى أردوغان من وراء طلب ود إسرائيل بكل هذا الذل المفاجىء إلى تخفيف إعصار الغضب الأمريكي القادم إليه تحت اسم بايدن والذي سيكون من بينه طرده من ليبيا شر طرده؟ وإذا كانت عودة أردوغان للمتاجرة بالورقة الإسرائيلية من بين أهم أهدافها إيجاد بديل مقبول من أوروبا وأمريكا لاتفاقيته البحرية مع السراج، عبر توسيط إسرائيل بينه وبين جيرانه المباشرين، فما مصير السراج ومليشياته بحال نجح أردوغان بإيجاد بديل لورقة السراج؟ خاصة أن إيجاده لأي بديل يوناني أو قبرصي لاتفاقيته مع السراج سيمثل نقلة استراتيجية كبرى لأردوغان باتجاه مغارة غاز علي بابا الواقعة أسفل مياه شرق المتوسط؟”.

كما أضاف: “في ظني أنه سيكون مصيرًا صعبًا جدًا لا يقل سوءًا عن مصير أردوغان نفسه أمام العودة المظفرة للعلاقات الأورو – أمريكية”.

وأردف: “أذكّر كل من يعتقد بزيف حماية أردوغان لما يُسمى بالشرعية في ليبيا بأربع أدلة تؤكّد أن ما يهم أردوغان هو حماية ورقة مغارة غاز المتوسط وحدها وفقط لا غير، باعتبار أن هذه الورقة ستسقط حتمًا مع السقوط الحر للسراج كما أعلن أردوغان نفسه”.

وأما هذه الأدلة الأربعة، فالدليل الأول أن عقيلة أيضًا وليس السراج فقط يتمتع بما يسمى بالشرعية الدولية بموجب اتفاق الصخيرات، ومع ذلك فإن أردوغان لا يعتبر عقيلة شرعيًا ويختزل شرعيته الدولية بالسراج والمشري فقط.

والدليل الثاني أنه عندما عَلِق السراج بتونس بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الرئاسي قامت إيطاليا بإدخاله إلى طرابلس على متن إحدى فرقاطتها وليس تركيا، وذلك رغم علاقة تركيا القويه جدًا بمليشيات طرابلس؛ والسبب أن مغارة غاز شرق المتوسط لم تكن قد ظهرت تمامًا بذلك الوقت، كما أنه لم يكن هناك اتفاق مع السراج يتطلب حماية بقاء هذا الأخير لضمان عدم سقوط الاتفاق معه، بحسب قوله.

أما الدليل الثالث فإن الأتراك لم يتدخلوا أيضًا لحماية السراج عندما هاجم الكانيات طرابلس بـ 2018 في حرب كانت أخطر من حرب الجيش والتي كانت تستهدف القبض على السراج ومحاكمته، بل أن أطرافًا دولية غربية هي التي تدخلت لحماية السراج وإنهاء تلك الحرب.

وفي الختام قال: الدليل الرابع “إن كان أردوغان تهمه الشرعية حقًا ما كان ليقف لصالح المليشيات الإرهابية والإجرامية ضد النظام السوري المعترف به وحده بالأمم المتحدة حتى الآن، والحائز حصرًا حتى اليوم على كرسي سوريا بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والممثل حصرًا أيضًا عبر كل سفارات سوريا في العالم، بما فيها سفارات سوريا وقنصلياتها بواشنطن ولندن وباريس”.

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