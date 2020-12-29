ألمانيا – أعلن نادي فولفسبورغ الألماني في بيان اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه الاحتياطي بافاو بيرفان، بات تاسع لاعب في الفريق تأتي عينته إيجابية لفحوص فيروس كورونا المستجد.

وذكر فولفسبورغ في البيان أن بيرفان دخل في عزل ذاتي مباشرة، بعد تلقيه نتيجة الفحوص التي أجريت أمس الاثنين، فيما جاءت باقي العينات سلبية.

وشملت الفحوص أيضا كل من ماكسيمليان فيليب وإكسافير شلاغير وتيم سيرسيبين، والذين خضعوا للحجر الصحي الاحترازي قبل فترة أعياد الميلاد، عقب مخالطتهم لزميليهما ماكسيمليان أرنولد وجيروم روسييلون اللذين جاءت عيناتهما إيجابية في وقت سابق.

وبعيدا عن بيرفان وأرنولد وروسيلون، فقد ثبت تعرض 6 لاعبين من الفريق في وقت سابق للإصابة بكورونا، وهم: ويليام وماكسينس لاكرواكس وكيفن مبابو وجوسيب باركيلو وريناتو ستيفن ومارين بونجراجيتش.

المصدر: vfl-wolfsburg.de

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