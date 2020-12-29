إنجلترا – تأجلت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون التي كانت مقررة اليوم ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كورونا في صفوف السيتي.

وقال السيتي في بيان رسمي: “بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين أن تؤجل المباراة”.

ويحتل السيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 جولة، فيما يتخلف إيفرتون الوصيف عن “الريدز” بفارق ثلاث نقاط.

وكشف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن ظهور أربع حالات إيجابية يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل ووكر والجناح البرازيلي غابرييل جيسوس وعاملين في طواقم الفريق.

وتابع البيان: “بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الأربع التي ظهرت يوم عيد الميلاد”.

وسيغلق نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص بالفريق “لفترة غير محددة” مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل السيتي ضيفا على تشيلسي الأحد المقبل ضمن الجولة الـ17 من “البريميرليغ”.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares