الأردن – أكد رئيس مجلس إدارة “كابيتال بنك” الأردني إن البنك أتم اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع “بنك عودة” اللبناني في ​العراق​ والأردن، في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “كابيتال بنك” الأردنية، باسم السالم، لوكالة “رويترز” إن كلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

وقال السالم: “تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق”.

وسترفع أصول مجموعة “كابيتال بنك”، التي مقرها عمان، بنحو الثلث، إلى حوالي 3.7 مليار دينار أردني (5.23 مليار دولار). وستتجاوز حقوق المساهمين 400 مليون دينار.

وتوسع بنك “عودة” في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت فروعه بحالة من الشلل، مما دفع بعضا منها إلى بيع أصول.

(الدولار = 0.7080 دينار أردني)

المصدر: رويترز

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