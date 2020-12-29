إسبانيا – قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عدم فرض أي عقوبة على الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، رغم تصريحاته عقب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 24 أكتوبر الماضي.

وصرح المدرب الهولندي وقتها عقب المباراة التي خسرها برشلونة (1-3) في الجولة السابعة من الليغا، بأنه لا يفهم تقنية الفيديو، معتبرا أن تلك التقنية يتم استخدامها بما يضر فريقه الكتالوني.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “اللجنة لم تجد أي هجوم من كومان على التحكيم، بل تحدث عن أداة حكم الفيديو المساعد، ولذلك لم تكن هناك أسباب قانونية لمعاقبته”.

وكان في حالة ثبوت استهانة كومان بالتحكيم الإسباني قد توقع عليه عقوبة إيقاف تتراوح من 4 مباريات إلى 12 مباراة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 601 يورو إلى 3005.06 يورو.

وتمنع المادة 100 من قانون العقوبات التصريحات التي تحمل اتهاما صريحا للتحكيم في مباريات الدوري الإسباني.

يذكر أن كومان تولى مهمة الإشراف على البرسا الصيف الماضي، عقب إقالة كيكي سيتين، وقاد الفريق في 20 مباراة، حقق 12 فوزا و3 تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم.

المصدر: صحيفة “سبورت”

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