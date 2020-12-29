لبنان – أعلنت ​​​وزارة الصحة​​ اللبنانية​ عن تسجيل 1594 إصابة جديدة ب​​​فيروس كورونا​​​ و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات الوباء أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 172820، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1409، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 124228.

وقالت إنه تم تسجيل 1547 حالة إصابة محلية و47 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية بلغ 10040.

كما أفادت عن وجود 1081 حالة استشفاء من بينها 420 حالة في العناية المركزة و140 حالة تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

وكان لبنان سجل يوم أمس، 1754 إصابة بكورونا.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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