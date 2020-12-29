مصر – وجه نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، تحذيرا للفنان رامز جلال، حال مزاولته أي نشاط خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد سعدة وفقا لجريدة “اليوم السابع” المصرية، أن رامز جلال لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، لتقديم أى برنامج مقالب فى شهر رمضان المقبل.

وأضاف طارق سعدة أن رامز جلال في القانون يعتبر مقدم برنامج ويعمل دون تصريح ويخترق القانون، محذرا من ظهوره في شهر رمضان القادم دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، قائلا: “أي ظهور لرامز جلال في أي برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده، وتحديدا أنه مقدم برنامج”.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه إذا كانت البرامج تسخر من الضيوف وتراوغ عليهم فهذا أمر مرفوض، متابعا: “أما إذا كانت بعض البرامج للتشكيك والترفيه على المشاهدين فهذا مقبول، ولكن لابد أن يحصل مقدمها على تصريح مزاولة المهنة، نتمنى أن تقدم الشاشات إعلاما هادفا وبرامج متنوعه في شهر رمضان الكريم”.

المصدر: اليوم السابع

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