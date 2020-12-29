ليبيا – قال مندوب الرئاسي بمجلس الأمن الطاهر السني إن الانفتاح السياسي وفتح الآفاق للتواصل مع الدول والقوى المختلفة لحل الأزمة الليبية شيء طبيعي في الدبلوماسية الحديثة، مشترطًا أن تكون العلاقة ندية وأن يتم مكاشفة تلك الدول بأخطائها.

السني وفي تغريدة له عبر جسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” أمس الإثنين أضاف بأنه عليهم أن يتذكروا ما وصفه بـ” صمود وتضحيات شبابنا ضد المشروع العسكري وحكم الفرد ” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) ، هو ما خلق هذا التوازن والمناخ السياسي الجديد حسب زعمه.

وأشار إلى أن وجود علاقة ندية مع الآخرين تكون بتوحيد الصف الداخلي نحو هدف واحد وهو احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره وبناء ما وصفه بـ”الدولة المدنية”، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مَن قتل الليبيين.

السني اختتم تغريدته: “سياسة بعض الدول في دعم منطقة عن أخرى فشلت ومحاولة بعض الساسة فتح قنوات تواصل لمصلحة شخصية آنية ستفشل أيضًا” في إشارة منه لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا.

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