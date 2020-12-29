ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق الإثنين اجتماعًا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني وعدد من المسؤولين في المجلس.

بيان صحفي مقتضب صادر عن معيتيق تابعته صحيفة المرصد أشار خلاله إلى تكريس الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس وزراء حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية وما تم اتخاذه بشان توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة بالإضافة لبحث آليات تنفيد مشروعات التنمية وتدعيم اللا مركزية.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على تفعيل دور مجلس التخطيط الوطني لممارسة اختصاصاته من خلال تفعيل مجالس التخطيط في البلديات.

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