ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعًا مع السفير الأميركي في ليبيا “ريتشارد نورلاند”، عبر تقنية الاتصال المباشر “زوم”.

بيان صحفي صادر عن المجلس الاستشاري الإثنين تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مناقشة الجانبين التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ليؤكدا حرصهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.

بدوره أكد “نورلاند” أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها مجددًا حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

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