إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: “نؤكد وجود 18 إصابة بكورونا بين اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية في الجولة الأخيرة من الاختبارات، وذلك أكثر من ضعف إصابات الأسبوع السابق”.

وأضافت الرابطة في بيانها: “خضع للاختبارات 1479 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية للأندية خلال الفترة بين 21 و27 ديسمبر الجاري، ودخل المصابون في عزل ذاتي لمدة 10 أيام”.

المصدر: premierleague.com

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