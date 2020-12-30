إنجلترا – تغلب أرسنال على مضيفه برايتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

ويدين فريق “المدفعجية” بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي دخل بديلا في الدقيقة الـ66 وسجل الهدف الوحيد في المباراة بعد دخوله أرضية الملعب بـ29 ثانية فقط.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لأرسنال، الذي عانى هذا الموسم من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1974-1975، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ13 بعد تحقيق انتصاره السادس مقابل تعادلين وثماني هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 13 نقطة في المركز الـ17.

وكان أرسنال قد وضع حدا لسلسلة من سبع مباريات من دون انتصار (تعادلين و5 هزائم) في “البريميرليغ” بفوز ثمين بنتيجة 3-1 على الجار والغريم اللندني تشيلسي في الجولة الـ15 السبت الماضي.

المصدر: RT

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