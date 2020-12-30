إيطاليا – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 659 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا امس مقابل 445 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 11212 من 8585.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 128740 اختبار في اليوم الماضي، بزيادة عن 68681 سابقا.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير 73029، كما تم تسجيل 2067487 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفيات 23662 اليوم الثلاثاء، بانخفاض 270 عن اليوم السابق، كما انخفض العدد الحالي لمرضى العناية المركزة من 16 إلى 2549.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.

وبدأ في إيطاليا يوم 24 ديسمبر سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.

المصدر: “رويترز”

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