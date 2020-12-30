ليبيا – علق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا على مسوّدة مسرّبة لمنشور ادارة الرقابة بخصوص تنظيم بيع العملة، معتبرًا أنه من المفترض عرضه على مجلس ادارة مصرف ليبيا لاعتماده وفق التعديل لسعر الصرف.

الآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أولًا هذا المنشور اعتمد بيع العملة للأغراض الاستيرادية في قناة واحدة وهي الاعتمادات، ولم يتطرق للحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل، وهذا ما سيجعل الباب مفتوحًا للسوق الموازي، والطلب على الحوالات من خلاله لصغار التجار”.

وأضاف: “ثانيًا حصر بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية والمحدّدة قيمته عشرين ألف دولار مناصفة ما بين البطاقات والحوالات السريعة (موني جرام ويسترن)، والتي من المفترض أن تكون باختيار المواطن، ولم يعطِ خيارًا ثالثًا وهو الحوالات المباشرة”.

وتابع: “ثالثًا والأهم منظومة cbl والتي يعاني حاليًا التجار منها، والتي تحدد لهم مصرفين لفتح الاعتمادات كحد أقصى، وأن الحصول عليه أو التعديل في المنظومة يتطلب شهورًا لتنفيذه”.

كما أشار إلى أن المنشور حدد المصارف التجارية كمنفذ لعمليات بيع العملة، ولم يذكر شركات الصرافة

والتي هي أحد الادوات للسيطرة على السوق الموازي.

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