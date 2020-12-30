الجيش السوداني يفرض سيطرته على معظم الأراضي بالفشقه الصغرى على الحدود مع إثيوبيا

الجيش السوداني يفرض سيطرته على معظم الأراضي بالفشقه الصغرى على الحدود مع إثيوبيا

السودان – أفاد مصدر حكومي إن الجيش السوداني فرض كامل سيطرته على معظم الأراضي السودانية في الفشقه الصغرى على حدود السودان مع إثيوبيا، عدا ثلاثة كيلو مترات هي المساحة الفاصلة بين جيشي البلدين.

واوضح المصدر أن الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط واسعة داخل الأراضي التي فرض سيطرته عليها.

وأضاف أن الجيش السوداني استعاد نحو مليون فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة من المواطنيين الإثيوبيين، وصادر المحاصيل الزراعية داخل تلك الأراضي، ونقل بعضها إلى رئاسة الحامية الرئيسية للجيش داخل ولاية القضارف الحدودية.

يشار إلى أن التوتر في المنطقة الحدودية بين البلدين تصاعد منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إثيوبي إلى شرق السودان، بحسب وسائل الإعلام.

يذكر أن الحدود بين البلدين لطالما شهدت مناوشات وخلافات، لا سيما بعض المناطق التي يزرعها إثيوبيون، بينما تؤكد السلطات السودانية أن ملكيتها تعود إليها.

المصدر: RT

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