ليبيا – أكد المحلل السياسي مبارك سعد الحاسي أن أدوات تركيا المطيعة المتمثلة في تنظيم الإخوان الإرهابي يحاولون ضمان الاستفادة التامة لأنقرة من الأزمة الليبية على الصعيد الاقتصادي.

الحاسي قال قي تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن تركيا تعتمد على ضخ المرتزقة والعتاد الحربي إلى ليبيا.

وأشار إلى “النجاح الباهر الذي حققته اللجنة العسكرية 5+5 والتي ترعاه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية”، مؤكدًا أن تركيا تخشى توسع مشاركة القيادة العامة للجيش في المعترك السياسي.

ولفت إلى أن كل هذا التقارب بين الجانبين يؤرق الجانب التركي، خصوصًا بعد تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين (الوفاق والجيش) وظهور الجيش في دور المنقذ للبلاد.

واختتم الحاسي مؤكدًا أن ليبيا لن تستكين وتطمئن إلا بعد القضاء على المليشيات الموجودة في طرابلس ومصراتة التي خلفت الكره والدمار والخراب، بحسب قوله.

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