الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا

الجزائر – نشر التلفزيون الرسمي الجزائري، امس الثلاثاء، صورا للرئيس عبد المجيد تبون بعد عودته من ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وحطت الطائرة الرئاسية بمطار بوفاريك العسكري مساء الثلاثاء، وكان في استقبال تبون كبار المسؤولين في الدولة وفقما نقل التلفزيون الرسمي.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر: “إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”، مضيفا: ” أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر”.

وتمنى تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 “مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري.”

وسافر تبون إلى ألمانيا في 28 أكتوبر للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.

المصدر: RT

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