العراق – أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر، فيما بعث “تحياته” إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد صالح عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأشار خلال لقائه في قصر السلام ببغداد السفير المصري لدى العراق، علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، كما أشاد بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين.

وحمّل الرئيس العراقي السفير المصري “تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

من جهته أكد السفير المصري عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.

المصدر: RT

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