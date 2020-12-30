السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده تربطها وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون في عمل منظمة “أوبك +”.

وأكد الوزير السعودي أن “أذربيجان لعبت جنبا إلى جنب مع المشاركين الآخرين دورا مهما في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية”، مشيرا إلى تقدير السعودية “لدور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته”.

وكان وزير الطاقة السعودي ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف، رعيا توقيع شركة “أكوا باور” اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاوات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك في منطقتي أبشيرون وخيزي الأذريتين.

من جانبه، أفاد وزير الطاقة الأذربيجاني بأن “توقيع الاتفاقيات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا”.

وأكد أن “هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان، إضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان”، مبينا أنه “سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك”.

المصدر: “الشرق الأوسط”

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