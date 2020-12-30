ليبيا – رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بالجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين بمساعدة دول الجوار الليبي.

العريبي أشاد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” بزيارة الوفد الرسمي المصري إلى طرابلس منذ أيام، مرجّحًا أن تساهم الزيارة بشكل كبير في نزع فتيل الأزمة بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب عن أمله في ترميم المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، داعيًا دول الجوار الليبي لمساعدة أبناء الشعب الليبي في توحيد صفوف مجلس النواب خلال الفترة المقبلة والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة خلال العام المقبل.

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