الرياض – رحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة التي ستعقد يوم 5 يناير 2021 القادم.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن الملك سلمان ترأس امس الثلاثاء اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء، الذي “أعرب عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم”.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تنجح أعمال هذه القمة “في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم”.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت “وكالة الأنباء الألمانية” عن مصدر خليجي مطلع قوله إن القمة المرتقبة ستعقد بحضور قادة الدول الخليجية الست، بمن فيهم قطر.

المصدر: واس + وكالات

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