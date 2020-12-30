ليبيا – عقد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء اجتماعًا مع مدير عام شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية Baykar Savunma خلوق بيرقدار “Haluk Bayraktar”.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بحث سبل التعاون بين وزارة الداخلية والشركة، والاستفادة من خبرات الشركة للرفع من كفاءة ما وصفه بـ”العمل الأمني” بداخلية الوفاق ، وكذلك تطوير العمل بالوزارة بما يواكب العمل الأمني والشرطي بالدولة المتقدمة.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البحث وتطوير العمل بوزارة الداخلية، من خلال الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في مجال العمل الأمني والشرطة.

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