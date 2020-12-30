ليبيا- افتتح رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأربعاء مقر إدارة المحاماة العامة بمدينة بنغازي، بعد صيانته من الأضرار التي لحقت به إبان الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح عبدالقوي، ووكيل وزارة العدل خالد نجم.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة شهد مقر إدارة المحاماة العامة بعد صيانته تجهيزًا حديثًا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ووفقًا لأعلى المواصفات؛ خدمة لهذه الشريحة الهامة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار دعم رئيس الحكومة للعمل القضائي، الذي أعرب عن أمله لهذه السلطة بالاستمرار في العمل بالشكل المطلوب.

هذا وحضر مراسم الافتتاح كل من: “رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، ورئيس إدارة المحاماة العامة بنغازي فريحة الشركسي، ورئيس فرع التفتيش القضائي بنغازي مقبولة الشريف، ورئيس فرع إدارة القضايا عز الدين الغرابي، ورئيس نيابة استئناف بنغازي عمر الشريف، وعدد من أعضاء إدارة المحاماة العامة”.