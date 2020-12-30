إسبانيا – فرض إيبار التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه برشلونة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عند الدقيقة الـ57 عن طريق كيكي غارسيا، وعادل لبرشلونة مهاجمه العائد من الإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

وأضاع برشلونة فرصة ذهبية للتقدم مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الـ8، عندما أهدر نجمه الدنماركي مارتين برايثوايت ركلة جزاء بعد أن سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لحارس إيبار.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة بكاحله الأيمن، واكتفى بمساندة زملائه من مدرجات ملعب “الكامب نو”.

المصدر: RT

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