ليبيا – أجرت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الإثنين عملية لتبادل 6 أسرى بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والقوات المسلحة.

عضو اللجنة عن المجلس العقيد مصطفى يحيى أفاد في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية أن العملية جرت بالتعاون مع حكماء وأعيان مصراتة والشويرف، وتضمنت أسيرًا من قوات رئاسي الوفاق مقابل 5 من القوات المسلحة، مشددًا على استمرار الجهود الحثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى بين الجانبين.

يشار إلى أن الجمعة الماضية شهدت أول عملية لتبادل الأسرى، وفيها تم فك أسر 15 عنصرًا من قوات الرئاسي في مقابل 33 من القوات المسلحة.

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