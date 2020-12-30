توماس مولر وزوجته يديران مشروعا “غير اعتيادي” بعيدا عن كرة القدم

توماس مولر وزوجته يديران مشروعا “غير اعتيادي” بعيدا عن كرة القدم

ألمانيا – بدأ توماس مولر، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني وزوجته عملا غير عادي، فبينما يستثمر لاعبون آخرون في الفنادق والمطاعم، قام بطل كأس العالم بتحويل مزرعة خيول إلى محطة لتلقيح الخيول.

ويريد مولر، أحد أنجح اللاعبين في ألمانيا، الآن القيام بتوظيف حبه للخيول بعمل جيد، لذلك في عام 2021 سيفتتح مولر رفقة زوجته ليزا محطة لتربية هذه الحيوانات.

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن مولر وليزا يعملان في مجال ترويض الخيول منذ سنوات عديدة ويمتلكان مزرعة “غوت ويتلكام” للخيول في جنوب ميونيخ، والتي ستتحول اعتبارا من عام 2021 إلى محطة تلقيح الخيول.

حول ذلك كتب مولر على “إنستغرام”:”لقد اتخذنا أنا وليزا الخطوة التالية في حياة خيولنا، يتطلع “غوت ويتلكام” إلى عام 2021، موسم التكاثر لخيولنا”.

ولعب مولر البالغ 31 عاما مع بايرن ميونيخ طوال مسيرته وفاز بكل ألقاب النادي معهم.

ولهذا الموسم لديه 9 أهداف و 10 تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

المصدر: bild.de

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